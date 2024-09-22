«Очень грустно и очень обидно»: Монеси — о вылете G2 с EPL S20 по CS2

Российский снайпер Илья m0NESY Осипов из состава G2 Esports по Counter-Strike 2 высказался о вылете своей команды с топ-турнира ESL Pro League Season 20.

В матче за выход в гранд-финал команда Монеси встретилась с украинской Natus Vincere. «Рождённые побеждать» одолели G2 со счётом 2:1 и выбили европейский коллектив с турнира. Осипов поделился своими эмоциями после поражения:

Это снова поражение, и снова нам чего-то не хватает. Поздравляю ребят из NAVI, удачи им в финале. Наш следующий турнир — BLAST в Копенгагене. Всем спасибо за поддержку. Очень грустно и очень обидно.

В рамках EPL S20 по CS2 европейская G2 Esports заняла 3-4-е место и заработала $ 45 тыс. В гранд-финале ивента Natus Vincere будет противостоять турецкой Eternal Fire.