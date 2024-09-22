God of War Ragnarok сравнили на ПК и PS5

19 сентября God of War Ragnarok вышла на ПК — спустя почти два года после выхода на PS4 и PS5. Это уже очередной релиз бывшего эксклюзива PlayStation на компьютерах. В связи с этим ElAnalistaDeBits решил сравнить версии проекта для ПК и PS5.

На PS5 блогер запустил игру в режиме «Качество» — оно обеспечивает разрешение 4К при 30 кадрах в секунду. Версия для ПК тоже работала в разрешении 4К. Однако, детально отсмотрев одни и те же сцены на двух платформах, тяжело заметить между ними существенную разницу.

Найти отличия можно разве что в освещении: на ПК некоторые области затемнены сильнее, чем на PS5. Что касается текстур, визуальных эффектов и прочего, то различия отсутствуют.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/Sony.

God of War Ragnarok доступна на ПК, PS4 и PS5.