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Дота 2 не работает и тормозит: нет соединения с сервером 22 сентября

Серверы Dota 2 столкнулись со сбоями в России
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Российские игроки Dota 2 стали массово жаловаться на проблемы в работе серверов. Первые сообщения об этом появились около 13:00 по московскому времени, сейчас обращений на сайтах DownRadar и DownDetector становится всё больше.

Геймеры отмечают, что не могут подключиться к серверам и банально зайти в игру. Причина происходящего пока неизвестна.

Фото: DownRadar

С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из Беларуси. Сообщения о сбое поступали из Москвы, Ярославля, Тюмени, Казани, Минска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сургута и других городов.

Когда будет возобновлена стабильная работа серверов, ещё непонятно.

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