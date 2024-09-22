Серверы Dota 2 столкнулись со сбоями в России

Российские игроки Dota 2 стали массово жаловаться на проблемы в работе серверов. Первые сообщения об этом появились около 13:00 по московскому времени, сейчас обращений на сайтах DownRadar и DownDetector становится всё больше.

Геймеры отмечают, что не могут подключиться к серверам и банально зайти в игру. Причина происходящего пока неизвестна.

Фото: DownRadar

С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из Беларуси. Сообщения о сбое поступали из Москвы, Ярославля, Тюмени, Казани, Минска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сургута и других городов.

Когда будет возобновлена стабильная работа серверов, ещё непонятно.