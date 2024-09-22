Disney приостановила работу над 10-м эпизодом «Звёздных войн» — инсайдер

Авторитетный инсайдер Джордан Руими сообщил, что Disney приостановила работу над десятым эпизодом «Звёздных войн» с Дейзи Ридли. Также информатор отметил, что съёмки ленты начнутся не раньше 2025 года. По мнению Руими, компания вовсе может отменить фильм, однако это лишь его прогноз.

Отмечается, что Стивен Найт («Острые козырьки») уже больше года работает над сценарием фильма — за это время он написал четыре черновика. Однако Кэтлин Кеннеди, ответственная за развитие вселенной «Звёздных войн», не приняла ни один из них и постоянно давала рекомендации по улучшению сюжета.

Ранее Кеннеди сообщала, что действие нового фильма развернётся спустя 15 лет после событий девятого эпизода «Звёздных войн». Лента расскажет о попытке мастера-джедая Рей Скайуокер восстановить Орден джедаев.