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Напряжённый Остин Батлер — на кадрах со съёмок нового фильма Даррена Аронофски

Напряжённый Остин Батлер — на кадрах со съёмок нового фильма Даррена Аронофски
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Были опубликованы первые кадры со съёмок нового фильма Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Мама!») под названием «Пойман на краже». На снимках изображён Остин Батлер — исполнитель одной из гланвых ролей.

Лента расскажет историю о бывшем бейсболисте Хэнке Томпсоне, который попадает в криминальный мир Нью-Йорка 1990-х. Фильм основан на одноимённой книге писателя Чарли Хьюстона.

Также в картине сыграют Мэтт Смит, Зои Кравиц, Лев Шрайбер, Винсент Д’Онофрио, Юрий Колокольников, Гриффин Данн, Уилл Брилл и другие. Остальные детали пока не раскрываются.

Сроки и дата выхода фильма «Пойман на краже» ещё неизвестны.

Остин Батлер на кадрах со съёмок

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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