Напряжённый Остин Батлер — на кадрах со съёмок нового фильма Даррена Аронофски

Были опубликованы первые кадры со съёмок нового фильма Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Мама!») под названием «Пойман на краже». На снимках изображён Остин Батлер — исполнитель одной из гланвых ролей.

Лента расскажет историю о бывшем бейсболисте Хэнке Томпсоне, который попадает в криминальный мир Нью-Йорка 1990-х. Фильм основан на одноимённой книге писателя Чарли Хьюстона.

Также в картине сыграют Мэтт Смит, Зои Кравиц, Лев Шрайбер, Винсент Д’Онофрио, Юрий Колокольников, Гриффин Данн, Уилл Брилл и другие. Остальные детали пока не раскрываются.

Сроки и дата выхода фильма «Пойман на краже» ещё неизвестны.

Остин Батлер на кадрах со съёмок

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images