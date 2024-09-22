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Авторы Hamster Kombat про хомяка забанили многих игроков за «читерство»

Авторы Hamster Kombat про хомяка забанили многих игроков за «читерство»
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20 сентября популярный кликер Hamster Kombat получил крупное обновление — оно обнулило прогресс геймеров. Теперь пользователям больше не доступны ежедневные комбо-карточки и шифры, а из валюты показываются лишь алмазы.

Это связанно с тем, что разработчики начали рассчитывать примерные выплаты, которые получат игроки кликера. Однако некоторые пользователи сообщили о появлении на своём аккаунте некой метки читера — она лишает их возможности вывести все игровые средства в криптовалюту.

Фото: X (ранее Twitter)

Ты в этом сезоне читерил. Играй честно в следующем сезоне, и тогда ты получишь дроп.

При этом получившие данную метку геймеры отмечают, что никогда не использовали нечестные программы. По их мнению, разработчики занимаются обманом.

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