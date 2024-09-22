В ремейке Metal Gear Solid 3 появятся русские субтитры

Геймеры обратили внимание, что на странице ремейка Metal Gear Solid 3 в Steam появилось упоминание поддержки русского языка. Согласно обновлённой плашке, разработчики переведут субтитры и интерфейс игры — озвучка предусмотрена только на английском и японском языках.

Согласно данным сервиса SteamDB, авторы добавили упоминание русского языка ещё 20 сентября.

Фото: Steam

Создание обновлённой версии игры ведётся на движке Unreal Engine 5, поэтому графическая составляющая весьма впечатляет. Геймплей был записан из пре-альфа-версии тайтла. Однако глобальных изменений в игровом процессе не будет — разработчики сохранят структуру оригинала.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, однако дата релиза пока не раскрывается.