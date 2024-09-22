Авторы Hamster Kombat про хомяка раскрыли примерные выплаты игрокам

20 сентября популярный кликер Hamster Kombat получил крупное обновление — оно обнулило прогресс геймеров. Теперь пользователям больше не доступны ежедневные комбо-карточки и шифры, а из валюты показываются лишь алмазы.

Это связанно с тем, что разработчики начали рассчитывать примерные выплаты, которые получат игроки кликера. Оказалось, что значительные суммы светят только крупным реферальным лидерам. Рядовые пользователи получат гораздо меньше.

Отмечается, что обычные игроки смогут получить примерно от $ 10 до $ 60 (около 925 рублей — 5,5 тыс. рублей). Ранее авторы сообщали, что все заработанные монеты пользователей будут переведены в криптовалюту Hmstr, после чего они смогут торговать токенами. Это должно произойти уже 26 сентября.