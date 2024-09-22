Опубликованы первые шесть часов геймплея ремейка Silent Hill 2

Стример MenosTrece провёл прямую трансляцию, в рамках которой на протяжении шести часов играл в ремейк Silent Hill 2. В ходе прохождения были показаны ряд сюжетных кат-сцен, исследование открытого мира и культовый монстр Пирамидоголовый.

Видео доступно на Twitch-канале MenosTrece. Права на видео принадлежат MenosTrece/Konami.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Загвоздка в том, что супруга Джеймса скончалась ещё три года назад.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится уже скоро — 8 октября. Хоррор выйдет на ПК и PS5. В нём будет поддержка русского языка, но без озвучки.