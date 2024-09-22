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Геймеры в ярости от маленьких выплат в Hamster Kombat

Геймеры в ярости от маленьких выплат в Hamster Kombat
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20 сентября популярный кликер Hamster Kombat получил крупное обновление — оно обнулило прогресс геймеров. Теперь пользователям больше не доступны ежедневные комбо-карточки и шифры, а из валюты показываются лишь алмазы.

Это связанно с тем, что разработчики начали рассчитывать примерные выплаты, которые получат игроки кликера. Однако многие геймеры оказались в ярости — объявленные суммы гораздо меньше, чем они ожидали. Активные игроки смогут получить лишь от $ 10 до $ 60 (около 925 рублей — 5,5 тыс. рублей).

Некоторые пользователи рассказали, что играли в Hamster Kombat каждый день на протяжении нескольких месяцев, но их выплата не превысит и $ 20. Более щедрые суммы сулят только крупным реферальным лидерам.

Ранее авторы сообщали, что все заработанные монеты пользователей будут переведены в криптовалюту Hmstr, после чего они смогут торговать токенами. Это должно произойти уже 26 сентября.

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