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Мировые сборы «Битлджуса 2» Тима Бёртона превысили $ 300 млн

Мировые сборы «Битлджуса 2» Тима Бёртона превысили $ 300 млн
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22 сентября сборы фильма «Битлджус 2» в мировом прокате превысили $ 329 млн. На кинотеатры США от данной суммы пришлось $ 225 млн. Чтобы достигнуть такого результата, ленте понадобилось две с половиной недели.

Производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн. Для окупаемости ленте необходимо было заработать как минимум $ 200 млн, поэтому наверняка фильм уже начал приносить прибыль своим создателям.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

Премьера фильма «Битлджус 2» в кинотеатрах России состоялась 14 сентября.

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