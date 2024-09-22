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Мультфильм «Трансформеры: Начало» стартовал куда хуже ожиданий

Мультфильм «Трансформеры: Начало» стартовал куда хуже ожиданий
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По итогам дебютных выходных мультфильм «Трансформеры Один» заработал в прокате США $ 25 млн — это почти в два раза меньше оптимистичных прогнозов аналитиков. По миру лента также не снискала большой популярности, доведя общую кассу до $ 39 млн.

Это очень неуверенный старт для анимационного проекта с бюджетом в $ 75 млн. Сборы картины также наверняка просядут уже на второй неделе, когда в кинотеатрах выйдет мультфильм DreamWorks «Дикий робот», которому предрекают куда более впечатляющие результаты в прокате.

«Трансформеры Один» — это история происхождения франшизы, действие которой разворачивается на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

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