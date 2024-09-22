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RAMZES666 временно приостановил карьеру про-игрока в Dota 2

RAMZES666 временно приостановил карьеру про-игрока в Dota 2
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Российский киберспортсмен и многократный чемпион топ-турниров по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв поделился своими планами на ближайшее будущее.

Рамзес сообщил, что в течение двух месяцев он планирует отдыхать, однако затем вернётся на профессиональную сцену «Доты»:

Здарова, парни, хочу внести ясность на будущие планы. Я беру небольшой перерыв. Хочу отдохнуть и набраться сил. Сезон не пропускаю, пару месяцев отдыха — и вернусь. Следите за новостями.

Роман Кушнарёв выступает на про-сцене Dota 2 с 2014 года. За 10 лет карьеры он стал чемпионом таких турниров, как ESL One Katowice 2018, The Bucharest Major, The Kuala Lumpur Major и других. Последним результатом RAMZES666 стало третье место на The International 2024 в составе Tundra Esports.

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