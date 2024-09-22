OG представила временный состав по Dota 2 с чемпионом The International

Европейская OG анонсировала временный ростер по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

К команде присоединились Ньенгнара 23savage Тирамаханон из Таиланда и чемпион The International 2022 Леон Nine Кирилин. Первый занял роль керри, на которой ранее выступал Энцо Timado О'Коннор, покинувший коллектив, а второй станет мидером вместо Божидара bzm Богданова, переведённого в запас.

Состав OG по «Доте»:

Ньенгнара 23savage Тирамаханон;

Леон Nine Кирилин;

Адриан Wisper Доблес;

Мэттью Ari Уолкер;

Себастьен Ceb Дебс.

Представители организации отметили, что это не окончательный состав. С данным ростером OG будет выступать на квалификациях к таким топ-турнирам, как BetBoom Dacha Belgrade 2024 и DreamLeague Season 24.