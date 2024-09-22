Капитан Cloud9 по «Доте» больше не является частью состава — он берёт перерыв

Белорусский киберспортсмен Дмитрий Fishman Полищук прокомментировал информацию о новом ростере Cloud9 по Dota 2.

Киберспортивный клуб на текущий момент официально не анонсировал изменения в составе по «Доте», однако на странице закрытых квалификаций к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 на портале Liquipedia представлен обновлённый ростер C9.

Состав Cloud9 по «Доте» на Liquipedia:

Ремко Crystallis Аретс;

Владимир No[o]ne Миненко;

Дмитрий DM Дорохин;

Эдгар 9Class Налтакян;

Андрей Dukalis Куропаткин.

Капитан команды Фишман подтвердил, что он больше не являются частью коллектива. Кроме этого, про-игрок предположил, что в ближайшее время он будет отдыхать, как и многие другие киберспортсмены.