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Капитан Cloud9 по «Доте» больше не является частью состава — он берёт перерыв

Капитан Cloud9 по «Доте» больше не является частью состава — он берёт перерыв
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Белорусский киберспортсмен Дмитрий Fishman Полищук прокомментировал информацию о новом ростере Cloud9 по Dota 2.

Киберспортивный клуб на текущий момент официально не анонсировал изменения в составе по «Доте», однако на странице закрытых квалификаций к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 на портале Liquipedia представлен обновлённый ростер C9.

Состав Cloud9 по «Доте» на Liquipedia:

  • Ремко Crystallis Аретс;
  • Владимир No[o]ne Миненко;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.

Капитан команды Фишман подтвердил, что он больше не являются частью коллектива. Кроме этого, про-игрок предположил, что в ближайшее время он будет отдыхать, как и многие другие киберспортсмены.

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