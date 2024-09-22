Про-игрок в «Доту» Антон dyrachyo Шкредов выступит на медиа-турнире по покеру

Российский киберспортсмен по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов был представлен в качестве участника медиа-турнира по покеру.

Профессиональный игрок и чемпион множества топ-турниров по «Доте» Дурачьё примет участие в медиа-соревновании по покеру, которое пройдёт с 4 по 6 октября 2024 года.

Помимо киберспортсмена, на турнире в Сочи выступят ещё 23 игрока. Среди участников ивента есть как известные стримеры (Андрей Dread Голубев, Александр VooDooSh Шальчинов), так и популярные комики (Михаил Стогниенко, Павел Дедищев).

По слухам, Дурачьё был исключен из состава европейской Gaimin Gladiators, за которую он выступал больше 2,5 лет. Официального анонса от киберспортивного клуба на текущий момент не было.