Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Про-игрок в «Доту» Антон dyrachyo Шкредов выступит на медиа-турнире по покеру

Про-игрок в «Доту» Антон dyrachyo Шкредов выступит на медиа-турнире по покеру
Комментарии

Российский киберспортсмен по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов был представлен в качестве участника медиа-турнира по покеру.

Профессиональный игрок и чемпион множества топ-турниров по «Доте» Дурачьё примет участие в медиа-соревновании по покеру, которое пройдёт с 4 по 6 октября 2024 года.

Помимо киберспортсмена, на турнире в Сочи выступят ещё 23 игрока. Среди участников ивента есть как известные стримеры (Андрей Dread Голубев, Александр VooDooSh Шальчинов), так и популярные комики (Михаил Стогниенко, Павел Дедищев).

По слухам, Дурачьё был исключен из состава европейской Gaimin Gladiators, за которую он выступал больше 2,5 лет. Официального анонса от киберспортивного клуба на текущий момент не было.

Материалы по теме
«Намного обиднее, чем в прошлый раз»: Дурачьё — о втором месте GG на TI 2024 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android