Прохождение Dragon Age: The Veilguard займёт около 100 часов — это меньше, чем Inquisition

BioWare раскрыла полное время прохождения Dragon Age: The Veilguard. По словам авторов, чтобы завершить игру со всеми побочными активностями, потребуется около 100 часов.

Разработчики отметили, что, само собой, финальное время прохождения может отличаться, поскольку у каждого собственный стиль игры. По словам авторов, они хотели сделать как можно больше качественного контента, который смогут изучить геймеры. Они метили не в количество, однако даже при этом условии тайтл получился масштабным.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Игра расскажет о том, как протагонисту предстоит остановить древних эльфийских богов и спасти мир.