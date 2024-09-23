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Прохождение Dragon Age: The Veilguard займёт около 100 часов — это меньше, чем Inquisition

Прохождение Dragon Age: The Veilguard займёт около 100 часов — это меньше, чем Inquisition
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BioWare раскрыла полное время прохождения Dragon Age: The Veilguard. По словам авторов, чтобы завершить игру со всеми побочными активностями, потребуется около 100 часов.

Разработчики отметили, что, само собой, финальное время прохождения может отличаться, поскольку у каждого собственный стиль игры. По словам авторов, они хотели сделать как можно больше качественного контента, который смогут изучить геймеры. Они метили не в количество, однако даже при этом условии тайтл получился масштабным.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Игра расскажет о том, как протагонисту предстоит остановить древних эльфийских богов и спасти мир.

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