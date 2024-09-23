Мэтт Ривз уклонился от вопроса о том, появится ли в «Бэтмене 2» Суд сов из комиксов DC

Фанаты Бэтмена уже давно мечтают увидеть на больших экранах Суд сов — это тайная преступная организация, которая начала существовать ещё с колониальных времён Готэма. Организация обладает огромной властью и влиянием, объединяя в себе одни из самых старых и богатых семей города.

В комиксах у Бэтмена и Суда сов были отличные сюжетные арки, и фанаты хотели бы увидеть нечто подобное в кино. Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена 2», ответил, стоит ли ждать появления Суда сов в сюжете. Вернее, не ответил, а максимально отстранился от ответа.

Мы не можем ничего говорить о фильме, потому что мы его снимаем. В обратном случае вы бы знали, какой именно фильм мы снимаем, но пока мы не можем этого сказать.

Премьеры ленты состоится 2 октября 2026 года. К главной роли вновь вернётся Роберт Паттинсон.