Вышел новый трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Кинокомпания Amazon MGM Studios опубликовала второй трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в главных ролях.

В свежем трейлере показали ключевых персонажей, драки и большого говорящего белого медведя, который будет помогать главным героям.

Видео доступно на YouTube-канале The Rock. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Комедия «Красный» расскажет историю мистического похищения Санты-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

Похищенного Санту сыграл Дж. К. Симмонс. Режиссёром ленты выступил Джейк Кэздан. Премьера — 15 ноября.