Фильм «Граф Монте-Кристо» возглавил кинопрокат России за уикенд

19 сентября в России состоялась премьера фильма «Граф Монте-Кристо». Похоже, лента привлекла аудиторию, поскольку благодаря зрителям картина возглавила кинопрокат России за минувшие выходные.

По данным издания Kinobusiness, за уикенд лента собрала 58,6 млн рублей. На втором месте расположился мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» — он собрал 49,5 млн рублей. Третью строчку занял проект «Хеллбой: Проклятие Горбуна» с 32,5 млн рублей.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.