Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Братья Менендес недовольны сериалом про себя из цикла «Монстры» от Netflix

Братья Менендес недовольны сериалом про себя из цикла «Монстры» от Netflix
Аудио-версия:
Комментарии

19 сентября в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Монстры: История братьев Менендес». Шоу посвящено Эрике и Лайле Менендесам, которые в 1989 году ради наследства убили своих родителей.

На шоу отреагировали сами братья Менендес, которые в данный момент отбывают пожизненное наказание в тюрьме. По мнению Эрика, Райан Мёрфи создал сериал, в котором неточно показал многие моменты жизни его семьи.

Эрик Менендес отметил, что шоу Netflix «отвратительно изобразило его и его брата» и вдобавок к этому напустило много клеветы.

Мне грустно осознавать, что нечестное изображение Netflix трагедий, связанных с нашим преступлением, отбросило болезненную правду на несколько шагов назад — назад во времени, к эпохе, когда обвинение строило повествование на системе убеждений, что мужчины не подвергались сексуальному насилию. Мёрфи формирует своё ужасное повествование через мерзкие и отвратительные изображения Лайла и меня, а также обескураживающую клевету.

Главные роли во второй части исполнили Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Режиссёром проекта выступил Пэрис Барклай.

Материалы по теме
«Пингвин» может стать лучшим сериалом года: обзор первой серии
«Пингвин» может стать лучшим сериалом года: обзор первой серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android