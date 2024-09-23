Появился первый постер аниме «Властелин колец: Война рохирримов»

Создатели аниме «Властелин колец: Война рохирримов» опубликовали дебютный постер проекта. На нём разместили ключевых героев, от лица которых будет вестись повествование.

Позади героев можно увидеть воинов Рохана и саму Хельмову Падь.

Фото: New Line Cinema

Действие проекта происходит за 260 лет до начала событий, описанных в романе «Властелин колец» и одноимённой кинотрилогии Питера Джексона, и рассказывает историю девятого короля Рохана Хельма Молоторукого и обороны рохиррим крепости Хорнбург в Хельмовой Пади.

Озвучили персонажей Брайан Кокс, Миранда Отто (Эовин из «Властелина колец), Гайя Уайз и другие. Аниме выйдет в зарубежный прокат 13 декабря.