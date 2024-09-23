Режиссёр «Варвара» Зак Креггер может снять новую часть франшизы «Обитель зла» — инсайдер

По информации инсайдера Джеффа Снейдера, Зак Креггер, снявший фильм «Варвар» 2022 года, ведёт переговоры с Sony Pictures, чтобы снять новую часть франшизы «Обитель зла».

Слух звучит интересно, поскольку новая часть пока что даже не анонсирована, однако для неё уже якобы подбирают режиссёра. Возможно, Sony хочет сначала найти постановщика ленты, а потом объявить о выпуске новой части серии. Деталями будущей картины Снейдер не поделился.

Последняя часть франшизы, «Обитель зла: Последняя глава», вышла в 2017 году. Главную роль во франшизе сыграла Мила Йовович. В фильмах серии также появлялись и другие персонажи вселенной, включая Альберта Вескера, Клэр Рэдфилд и других.