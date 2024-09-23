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BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 — закрытые квалификации в Западной Европе, Америке и ЮВА: участники, даты проведения

Начались закрытые квалификации к BB Dacha по «Доте» в Европе, Америке и Азии
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Начались первые закрытые квалификации к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Закрытые отборочные в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Америка и Западная Европа, пройдут с 23 по 25 сентября. По итогам квалификаций одна команда из каждого региона пройдёт на основной ивент.

Всего в региональных отборах принимают участие по восемь коллективов, часть из которых получила прямые приглашения, а часть прошла через открытые отборочные.

Участники закрытых квалификаций BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»:

Юго-Восточная Азия

  • Talon Esports (Азия) — прямое приглашение;
  • BOOM Esports (Филиппины) — прямое приглашение;
  • Execration (Филиппины) — прямое приглашение;
  • Team Essence (Индонезия) — победитель первой открытой квалификации;
  • Bruv123 (Монголия) — победитель первой открытой квалификации;
  • Kukuys (Филиппины) — победитель второй открытой квалификации;
  • Ivory (Филиппины) — победитель второй открытой квалификации;
  • Yangon Galacticos (Мьянма) — победитель второй открытой квалификации.

Западная Европа

  • AVULUS (Европа) — прямое приглашение;
  • OG (Европа) — прямое приглашение;
  • Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
  • MOUZ (Европа) — прямое приглашение;
  • Level Up (Европа) — прямое приглашение;
  • Dragon Esports Club (Европа) — победитель первой открытой квалификации;
  • Nightshade Esports (Сербия) — победитель второй открытой квалификации;
  • Just Team (Польша) — победитель второй открытой квалификации.

Америка

  • Nouns Esports (Северная Америка) — прямое приглашение;
  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;
  • beastcoast (Перу) — прямое приглашение;
  • Team Waska (Перу) — прямое приглашение;
  • Cuyes Esports (Перу) — победитель первой открытой квалификации;
  • ChatoMetraca (Перу) — победитель первой открытой квалификации;
  • Apex Genesis (США) — победитель второй открытой квалификации;
  • Gods of Hell (Перу) — победитель второй открытой квалификации.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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