Начались закрытые квалификации к BB Dacha по «Доте» в Европе, Америке и Азии

Начались первые закрытые квалификации к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Закрытые отборочные в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Америка и Западная Европа, пройдут с 23 по 25 сентября. По итогам квалификаций одна команда из каждого региона пройдёт на основной ивент.
Всего в региональных отборах принимают участие по восемь коллективов, часть из которых получила прямые приглашения, а часть прошла через открытые отборочные.
Участники закрытых квалификаций BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»:
Юго-Восточная Азия
- Talon Esports (Азия) — прямое приглашение;
- BOOM Esports (Филиппины) — прямое приглашение;
- Execration (Филиппины) — прямое приглашение;
- Team Essence (Индонезия) — победитель первой открытой квалификации;
- Bruv123 (Монголия) — победитель первой открытой квалификации;
- Kukuys (Филиппины) — победитель второй открытой квалификации;
- Ivory (Филиппины) — победитель второй открытой квалификации;
- Yangon Galacticos (Мьянма) — победитель второй открытой квалификации.
Западная Европа
- AVULUS (Европа) — прямое приглашение;
- OG (Европа) — прямое приглашение;
- Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
- MOUZ (Европа) — прямое приглашение;
- Level Up (Европа) — прямое приглашение;
- Dragon Esports Club (Европа) — победитель первой открытой квалификации;
- Nightshade Esports (Сербия) — победитель второй открытой квалификации;
- Just Team (Польша) — победитель второй открытой квалификации.
Америка
- Nouns Esports (Северная Америка) — прямое приглашение;
- Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;
- beastcoast (Перу) — прямое приглашение;
- Team Waska (Перу) — прямое приглашение;
- Cuyes Esports (Перу) — победитель первой открытой квалификации;
- ChatoMetraca (Перу) — победитель первой открытой квалификации;
- Apex Genesis (США) — победитель второй открытой квалификации;
- Gods of Hell (Перу) — победитель второй открытой квалификации.
Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.