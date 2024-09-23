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Начались закрытые квалификации к BB Dacha по «Доте» в Европе, Америке и Азии

Начались первые закрытые квалификации к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Закрытые отборочные в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Америка и Западная Европа, пройдут с 23 по 25 сентября. По итогам квалификаций одна команда из каждого региона пройдёт на основной ивент.

Всего в региональных отборах принимают участие по восемь коллективов, часть из которых получила прямые приглашения, а часть прошла через открытые отборочные.

Участники закрытых квалификаций BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»:

Юго-Восточная Азия

Talon Esports (Азия) — прямое приглашение;

BOOM Esports (Филиппины) — прямое приглашение;

Execration (Филиппины) — прямое приглашение;

Team Essence (Индонезия) — победитель первой открытой квалификации;

Bruv123 (Монголия) — победитель первой открытой квалификации;

Kukuys (Филиппины) — победитель второй открытой квалификации;

Ivory (Филиппины) — победитель второй открытой квалификации;

Yangon Galacticos (Мьянма) — победитель второй открытой квалификации.

Западная Европа

AVULUS (Европа) — прямое приглашение;

OG (Европа) — прямое приглашение;

Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;

MOUZ (Европа) — прямое приглашение;

Level Up (Европа) — прямое приглашение;

Dragon Esports Club (Европа) — победитель первой открытой квалификации;

Nightshade Esports (Сербия) — победитель второй открытой квалификации;

Just Team (Польша) — победитель второй открытой квалификации.

Америка

Nouns Esports (Северная Америка) — прямое приглашение;

Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;

beastcoast (Перу) — прямое приглашение;

Team Waska (Перу) — прямое приглашение;

Cuyes Esports (Перу) — победитель первой открытой квалификации;

ChatoMetraca (Перу) — победитель первой открытой квалификации;

Apex Genesis (США) — победитель второй открытой квалификации;

Gods of Hell (Перу) — победитель второй открытой квалификации.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.