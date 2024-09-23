Клемент Puppey Иванов может вернуться в состав Natus Vincere по «Доте»

Легендарный эстонский киберспортсмен Клемент Puppey Иванов может выступить в составе Natus Vincere по Dota 2.

Украинский киберспортивный клуб зарегистрировал состав на турнирной платформе FACEIT. По данным сайта, NAVI выступит с обновлённым ростером, к которому присоединились бывший игрок Team Secret Мирослав BOOM Бицан и капитан «сикретов» Клемент Puppey Иванов. На текущий момент организация эту информацию не подтверждала.

Возможный состав NAVI по Dota 2:

Артём Yuragi Голубев;

Сухбат sanctity Отгондаваа;

Мирослав BOOM Бицан;

Бакыт Zayac Эмилжанов;

Клемент Puppey Иванов;

Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Пуппей представлял Natus Vincere в период с 2011 по 2014 год. В составе «рождённых побеждать» про-игрок завоевал первое место на The International 2011, а также стал чемпионом таких турниров, как The Defense, StarLadder StarSeries и Electronic Sports World Cup.