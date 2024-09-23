Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Клемент Puppey Иванов может вернуться в состав Natus Vincere по «Доте»

Клемент Puppey Иванов может вернуться в состав Natus Vincere по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный эстонский киберспортсмен Клемент Puppey Иванов может выступить в составе Natus Vincere по Dota 2.

Украинский киберспортивный клуб зарегистрировал состав на турнирной платформе FACEIT. По данным сайта, NAVI выступит с обновлённым ростером, к которому присоединились бывший игрок Team Secret Мирослав BOOM Бицан и капитан «сикретов» Клемент Puppey Иванов. На текущий момент организация эту информацию не подтверждала.

Возможный состав NAVI по Dota 2:

  • Артём Yuragi Голубев;
  • Сухбат sanctity Отгондаваа;
  • Мирослав BOOM Бицан;
  • Бакыт Zayac Эмилжанов;
  • Клемент Puppey Иванов;
  • Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Пуппей представлял Natus Vincere в период с 2011 по 2014 год. В составе «рождённых побеждать» про-игрок завоевал первое место на The International 2011, а также стал чемпионом таких турниров, как The Defense, StarLadder StarSeries и Electronic Sports World Cup.

Материалы по теме
Из Team Secret по Dota 2 ушли все игроки, кроме Пуппея
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android