Колин Фаррелл рассказал, как Пингвин из вселенной «Бэтмена» относится к своему прозвищу

Сериал «Пингвин» стартовал 19 сентября. Колин Фаррелл, сыгравший главную роль, дал небольшое интервью, в котором рассказал, как его персонаж Освальд Кобблпот относится к своему прозвищу.

По словам актёра, Освальд не любит своё прозвище и считает его уничижительным. Несмотря на это, в криминальном мире Готэма про Пингвина знают все. Он стал известен в том числе благодаря своей кличке. Фаррелл также отметил, что шоу не делалось только для фанатов комиксов DC. По большей части это криминальная драма.

Освальд не оценил этот термин, он казался ему уничижительным… Гангстеры в бандах часто дают людям прозвища. Поэтому вполне логично, что другие называли его Пингвином. Но он не принимал этот термин. Я не рассматриваю наше шоу как комиксное. Я рассматриваю его, скорее, как криминальную драму.

Фаррелл подчеркнул, что Освальд, в конце концов, начинает осознавать свой авторитет именно благодаря прозвищу, хотя оно само персонажу крайне не нравится.