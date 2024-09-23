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Новый состав Cloud9 по «Доте» распался до первой игры команды

Новый состав Cloud9 по «Доте» распался до первой игры команды
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Обновлённый ростер киберспортивного клуба Cloud9 по Dota 2 распался до дебютного выступления коллектива на про-сцене дисциплины. Об этом сообщил тренер команды Филипе Astini Астини.

По словам наставника C9, его команда пропустит отборочные к топ-турниру BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте». Причиной для этого стало решение одного из игроков отказаться от выступления в коллективе в последнюю минуту. Астини отметил, что на следующий день клуб планировал подписывать с киберспортсменами контракты.

Бразильский тренер признался, что никогда не испытывал подобного стресса, с которым он борется во время текущих «решаффлов» на про-сцене Dota 2. Специалист надеется, что в будущем проблема отсутствия перерывов для команд будет решена.

Распавшийся состав Cloud9 по «Доте»:

  • Ремко Crystallis Аретс;
  • Владимир No[o]ne Миненко;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.

Данный состав изначально вызвал сомнения у многих представителей киберспортивного сообщества «Доты», так как широко известно, что у Владимира Миненко и Андрея Куропаткина был конфликт. В каком составе C9 продолжит свой путь на про-сцене дисциплины, неизвестно.

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