Новый состав Cloud9 по «Доте» распался до первой игры команды

Обновлённый ростер киберспортивного клуба Cloud9 по Dota 2 распался до дебютного выступления коллектива на про-сцене дисциплины. Об этом сообщил тренер команды Филипе Astini Астини.

По словам наставника C9, его команда пропустит отборочные к топ-турниру BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте». Причиной для этого стало решение одного из игроков отказаться от выступления в коллективе в последнюю минуту. Астини отметил, что на следующий день клуб планировал подписывать с киберспортсменами контракты.

Бразильский тренер признался, что никогда не испытывал подобного стресса, с которым он борется во время текущих «решаффлов» на про-сцене Dota 2. Специалист надеется, что в будущем проблема отсутствия перерывов для команд будет решена.

Распавшийся состав Cloud9 по «Доте»:

Ремко Crystallis Аретс;

Владимир No[o]ne Миненко;

Дмитрий DM Дорохин;

Эдгар 9Class Налтакян;

Андрей Dukalis Куропаткин.

Данный состав изначально вызвал сомнения у многих представителей киберспортивного сообщества «Доты», так как широко известно, что у Владимира Миненко и Андрея Куропаткина был конфликт. В каком составе C9 продолжит свой путь на про-сцене дисциплины, неизвестно.