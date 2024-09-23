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Стартовали съёмки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном

Стартовали съёмки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмок фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Производство ведётся киностудией «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».

Сюжет расскажет про 16-летнего мальчика по имени Мот, жизнь которого рушится после того, как из семьи уходит отец. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что будет жить с ней.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба «Ленфильм»

Фото: Пресс-служба «Ленфильм»

Режиссёром картины выступает дебютант Юрий Зайцев. Вместе с Эйдельштейном в картине снимутся Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Всеволод Цурило и другие.

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