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«Я бы сказал, что мы лучшие»: игроки NAVI — о победе на EPL S20 по CS2

Игроки Natus Vincere Алекси Aleksib Виролайнен и Юстинас jL Лекавичус высказались о своей победе на топ-турнире ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

На вопрос о том, является ли NAVI лучшей командой по CS2 на данный момент, Алекси ответил следующее:

Я бы сказал, что мы лучшие. Но стоит отдать должное Team Vitality. Очевидно, что на этом турнире они играли довольно плохо, но против нас они очень хороши. Но я думаю, что та стабильность, которую мы показали, — только два слабоватых турнира, а теперь четыре финала подряд, в двух из которых у нас победы, — таким результатом больше ни одна команда в этом году не может похвастаться.

Успехам своей команды порадовался и Юстинас:

Третья победа на турнире в этом году. Я очень доволен тем, как мы выступали на данном чемпионате. Я немного давал слабину под давлением, но я вернусь сильнее. Спасибо вам за поддержку!

В гранд-финале EPL S20 по CS2 «рождённые побеждать» одолели турецкую Eternal Fire со счётом 3:2.