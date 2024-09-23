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«Сосредоточенность на Брюсе»: Мэтт Ривз — о своей франшизе «Бэтмен»

«Сосредоточенность на Брюсе»: Мэтт Ривз — о своей франшизе «Бэтмен»
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В недавнем интервью Entertainment Weekly режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз объяснил свой подход к созданию трилогии про персонажа.

По словам постановщика, первая часть была сосредоточена на личности Брюса Уэйна и Бэтмене как защитнике Готэма. Вторая и третья части франшизы не отойдут от этого принципа. По крайней мере, так хочет Мэтт Ривз.

Мы хотели убедиться, что все истории останутся сосредоточенными на Бэтмене и Брюсе. Это детективные сюжеты, где он находится в центре тайны, до сути которой ему ещё предстоит добраться.

Вторая часть «Бэтмена» выйдет 2 октября 2026 года. Триквел уже запущен в работу.

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