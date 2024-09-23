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Правительство России хочет обязать Apple разрешить RuStore на своих устройствах

Правительство России хочет обязать Apple разрешить RuStore на своих устройствах
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По данным ТАСС, правительство России поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore, а также скачивание отечественных программ, платежи и другие функции.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний.

По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен магазин приложений App Store от самой компании. Правительство России хочет добиться разрешения на установку RuStore, но перед этим внести важные корректировки. К примеру, проработать контроль за исполнением перечисленных требований, в том числе в трансграничных сделках.

В правительстве страны понимают, что в случае согласия Apple потребуется больше времени на реализацию RuStore. Срок исполнения требования — до 1 сентября 2025 года.

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