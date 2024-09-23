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Сериал «Кибердеревня» номинировали на лучший пилотный эпизод на фестивале в Ричмонде

Сериал «Кибердеревня» номинировали на лучший пилотный эпизод на фестивале в Ричмонде
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Представители «Кинопоиска» сообщили, что сериал «Кибердеревня» получил номинацию на международном кинофестивале в Ричмонде. Шоу может выиграть награду Episodic Spotlight, которую выдают за лучший пилотный эпизод.

В «Кинопоиске» отметили, что фестиваль в Ричмонде — один из самых крупных международных фестивалей в Средней Атлантике. Ивент принимает фильмы и сценарии всех жанров и форматов, включая клипы, веб-сериалы и даже телепьесы.

Сам кинофестиваль пройдёт уже совсем скоро: с 24 по 29 сентября, на нём будет более 13 номинаций. Событие состоится в Ричмонде, США, а призовой фонд ивента составит более $ 20 тыс.

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