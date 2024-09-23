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Футбольный клуб ЦСКА может подписать состав по Dota 2 — СМИ

Футбольный клуб ЦСКА может подписать состав по Dota 2 — СМИ
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Московский футбольный клуб ЦСКА может открыть киберспортивное направление, подписав состав по дисциплине Dota 2.

Как сообщается в СМИ, ЦСКА планирует открыть состав по «Доте». Представители клуба уже составили список потенциальных игроков, которые будут участвовать в тестовых играх для того, чтобы попасть в финальный ростер.

При этом есть информация, что ЦСКА также рассматривет подписание состава Team N1ntendo, который прошёл в закрытые отборочные к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 в Восточной Европе.

Состав Team N1ntendo по «Доте»:

  • Артур Retsu Коцоев;
  • Садыр v3ndetta Саламат;
  • Амир ififall Аскаров;
  • Михаил lupsione Лапочкин;
  • Абдулла Stoic Фатих Копаран.

В истории киберспортивной Dota 2 уже были случаи, когда футбольные клубы подписывали составы по «Доте». Так, например, на про-сцене игры выступали такие коллективы, как Wisla Krakow, Cyber Anji и Spartak Esports.

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