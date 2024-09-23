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В России и ЮАР стартовали съёмки приключенческого фильма «Моя Африка»

В России и ЮАР стартовали съёмки приключенческого фильма «Моя Африка»
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Кинокомпании «Окапи Продакшн», Wild Location и Berg Sound объявили о старте производства фильма «Моя Африка» в России и ЮАР. Картина создаётся при поддержке Министерства культуры РФ, премьера ленты запланирована на 2025 год.

Сюжет фильма расскажет историю Коли Дунаева, которому вместе с родителями приходится переехать в Африку. Всё, что его окружает, — посольство, в котором работает папа, вилла за высоким забором и закрытая школа. Единственной подругой мальчика становится дочь садовника — африканка по имени Лоли. Несмотря на языковой барьер и разницу традиций, им удается понять друг друга без слов.

Главные роли в фильме сыграют Денис Шведов, Ирина Розанова, Лина Миримская, Нат Рамабулана, Зак Уасти и другие актёры. Режиссёром выступит Ольга Акатьева, известная по «Я делаю шаг».

Кадры со съёмок фильма «Моя Африка»

Фото: Berg Sound

Фото: Berg Sound

Фото: Berg Sound

Фото: Berg Sound

Фото: Berg Sound

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