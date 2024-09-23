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Steam поставил новый рекорд — онлайн превысил 38 млн человек

Steam поставил новый рекорд — онлайн превысил 38 млн человек
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22 сентября онлайн-магазин Steam в очередной раз поставил рекорд по пиковому онлайну пользователей — в сервисе одновременно находились более 38,3 млн человек. Это абсолютный рекорд за всю историю платформы, предыдущий лучший результат был установлен в конце августа и составлял на 1 млн человек меньше.

При этом в игре находилась примерно треть от пиковой аудитории платформы — 12,2 млн человек. У остальных пользователей программа запущена в фоновом режиме.

Фото: SteamDB

Интересно, что это уже пятый рекорд онлайна Steam за 2024 год. Ещё в январе 2023-го в сервисе находились рекордные 32 млн человек — с тех пор показатели приложения неуклонно растут и наверняка скоро достигнут цифры в 40 млн.

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