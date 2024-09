Linkin Park записала гимн турнира Worlds 2024 по League of Legends

Рок-группа Linkin Park стала исполнителем гимна, приуроченного к главному турниру года по игре League of Legends под названием 2024 World Championship.

Новая песня группы называется Heavy is the Crown. Музыканты уже исполняли её на своём концерте в Гамбурге. Релиз официального музыкального видео состоится на YouTube 24 сентября 2024 года в 18:00 по московскому времени. Также композиция войдёт в новый альбом Linkin Park, который получил название From Zero.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права на видео принадлежат Riot Games.

Международный чемпионат 2024 World Championship по LoL пройдёт в LAN-формате с 25 сентября по 2 ноября в Лондоне, Париже и Берлине. В рамках ивента 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 2,225 млн.