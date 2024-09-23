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88-летняя «Скайрим-бабушка» больше не будет снимать ролики по играм — ей надоело

88-летняя «Скайрим-бабушка» больше не будет снимать ролики по играм — ей надоело
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Известная 88-летняя фанатка «Скайрима» Ширли Карри объявила об уходе. Ширли, известная по своим роликам на YouTube, больше не будет выпускать игровые видео. Об этом женщина рассказала в недавнем ролике на своём канале — спустя почти десять лет после записи прохождения своей первой видеоигры.

Как объяснила Ширли, ранее она получала удовольствие, снимая видео по «Скайриму» и другим играм и выкладывая их в Сеть. Однако с недавних пор это дело перестало ей нравиться.

В последнее время я захожу в комнату, смотрю на свой компьютер и думаю: «Мне нужно сегодня снять видео», а потом просто качаю головой и говорю: «Я не хочу». Я делала это просто ради удовольствия, но сейчас мне уже не весело. Мне надоело. Я принимаю окончательное решение: я больше не буду снимать игровые видео и выкладывать их на YouTube.

При этом Ширли Карри отметила, что продолжит выкладывать ролики на другую тематику — если она «купит что-то милое» или получит интересный подарок.

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