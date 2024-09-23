Пуппей выступит за NAVI в качестве замены на ближайших турнирах по Dota 2

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere анонсировал временный ростер на ближайшие чемпионаты по Dota 2.

На места игроков Дмитрия Nefrit Тарасича и Армана Malady Оразбаева пришли Мирослав BOOM Бицан и Клемент Puppey Иванов, с которым «рождённые побеждать» заняли первое место на турнире The International 2011. Оба киберспортсмена в прошлом сезоне играли за Team Secret.

Представители Natus Vincere отметили, что Бум и Пуппей присоединяются к NAVI лишь в качестве замен для выступления в отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24 и на других ивентах. Останутся ли про-игроки в составе украинского клуба после завершения соревнований, неизвестно.

Состав NAVI по «Доте» на DL S24:

Артём Yuragi Голубев;

Сухбат sanctity Отгондаваа;

Мирослав BOOM Бицан;

Бакыт Zayac Эмилжанов;

Клемент Puppey Иванов;

Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

В 2022 году Puppey вместе с Zayac занял второе место на чемпионате The International 2022, выступая за Team Secret.