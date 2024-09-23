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Пуппей выступит за NAVI в качестве замены на ближайших турнирах по Dota 2

Пуппей выступит за NAVI в качестве замены на ближайших турнирах по Dota 2
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Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere анонсировал временный ростер на ближайшие чемпионаты по Dota 2.

На места игроков Дмитрия Nefrit Тарасича и Армана Malady Оразбаева пришли Мирослав BOOM Бицан и Клемент Puppey Иванов, с которым «рождённые побеждать» заняли первое место на турнире The International 2011. Оба киберспортсмена в прошлом сезоне играли за Team Secret.

Представители Natus Vincere отметили, что Бум и Пуппей присоединяются к NAVI лишь в качестве замен для выступления в отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24 и на других ивентах. Останутся ли про-игроки в составе украинского клуба после завершения соревнований, неизвестно.

Состав NAVI по «Доте» на DL S24:

  • Артём Yuragi Голубев;
  • Сухбат sanctity Отгондаваа;
  • Мирослав BOOM Бицан;
  • Бакыт Zayac Эмилжанов;
  • Клемент Puppey Иванов;
  • Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

В 2022 году Puppey вместе с Zayac занял второе место на чемпионате The International 2022, выступая за Team Secret.

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