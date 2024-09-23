«Слава меня пугает»: актриса Зендея жалеет, что стала знаменитой

Американская актриса Зендея побывала гостем спецпоказа фильма «Дюна 2» в Нью-Йорке вместе с другими звёздами картины: Тимоти Шаламе, Остином Батлером и режиссёром Дени Вильнёвом. Одним из вопросов от аудитории стало сравнение между мессианским культом из вселенной Фрэнка Герберта с современными поклонниками знаменитостей.

Зендея заявила, что очень любит свою работу: сниматься в кино и быть актрисой приносит ей настоящее удовольствие. Однако она всегда была застенчивой девушкой, которая просто хочет быть обычным человеком.

Я люблю свою работу, я ей очень благодарна. Мне нравится сниматься, мне нравится находиться на съёмочной площадке, но слава меня пугает. Я была застенчивым ребёнком, и поэтому популярность для меня неестественна. Я хотела бы быть обычным человеком и чтобы люди видели меня в первую очередь как личность. Некоторые люди наслаждаются властью, которую даёт популярность, но я не знаю, подходит ли это мне.

Сейчас Зендея — одна из самых востребованных актрис Голливуда. Девушка не только играет ведущие роли в блокбастерах («Человек-паук», «Дюна»), но и снимается в кабельных сериалах («Эйфория»), а также в малобюджетных драмах («Претенденты»).