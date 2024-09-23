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Вышел новый трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта — премьера 15 ноября

Вышел новый трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта — премьера 15 ноября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила второй трейлер фильма «Гладиатор 2». Премьера сиквела одного из самых популярных исторических фильмов Голливуда состоится уже 15 ноября в Европе и 22-го числа в США.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора.

Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»). К своим ролям из первой ленты также вернулись Конни Нильсен (Луцилла) и Дерек Джейкоби (сенатор Гракх).

Новый постер «Гладиатора 2»

Фото: Paramount Pictures

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