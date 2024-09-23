Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер фильма «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью

Вышел первый трейлер фильма «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью
Комментарии

Компания Marvel представила дебютный тизер-трейлер фильма «Громовержцы». Премьера ленты состоится 5 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отдельно в составе выделяют Елену Белову — её в «Чёрной вдове» и «Соколином глазе» воплотила Флоренс Пью. Девушка сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опасное задание.

Главные роли в ленте вместе с Пью сыграют Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры из киновселенной Marvel.

Постер «Громовержцев»

Фото: Marvel

Материалы по теме
«Пингвин» может стать лучшим сериалом года: обзор первой серии
«Пингвин» может стать лучшим сериалом года: обзор первой серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android