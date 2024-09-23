«Телеграм» начнёт раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов злоумышленников

Создатель «Телеграма» Павел Дуров опубликовал новую запись на своей странице, где он рассказал о новых мерах борьбы с ботами и нарушителями правил площадки. Разработчики платформы обновили пользовательское соглашение, отметив, что отныне «Телеграм» готов идти навстречу властям разных стран для поимки злоумышленников.

Речь в том числе идёт об IP-адресах и номерах телефонов пользователей, которые нарушают правила сервиса.

Мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

Крупные изменения в политике «Телеграма» произошли спустя месяц после судебных разбирательств с Павлом Дуровым во Франции. После своего освобождения предприниматель начал куда активнее общаться с правительствами разных стран, о чём рассказывали зарубежные СМИ.