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Стартовали съёмки семейного фильма «Моя собака – космонавт» про Белку и Стрелку

Стартовали съёмки семейного фильма «Моя собака – космонавт» про Белку и Стрелку
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Кинокомпании Zoom Production, «Инстанция» и «Централ Партнершип» объявили о старте производства фильма «Моя собака – космонавт». Премьера семейного приключения состоится в кинотеатрах России в 2025 году, съёмки пройдут в Оренбурге, Новотроицке, Москве и в Казахстане.

Сюжет фильма развернётся в 1960 году в городке у космодрома Байконур. Десятилетний Миша в свой день рождения находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

Главные роли в ленте сыграют Дмитрий Калихов («Ёлки-иголки»), Антонина Бойко («Красный 5»), Кирилл Зайцев («Серебряные коньки») и собаки-артисты Нэк и Муся. Режиссёром выступит Михаил Морсков («Волшебник»).

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