iPhone 16 Pro Max протестировали в 10 больших играх

Популярный блогер под ником MrMacRight опубликовал ролик, связанный с iPhone 16 Pro Max. Автор протестировал устройство в самых требовательных играх платформы на данный момент.

Видео доступно на YouTube-канале MrMacRight. Права на видео принадлежат MrMacRight.

Так, самый мощный смартфон на данный момент показал отличную производительность в Assassin's Creed Mirage, Death Stranding и Resident Evil 4 — во всех проектах гаджет удерживал стабильные 30 FPS.

В сетевой Warzone Mobile смартфон показывает приличные 70 кадров в секунду на максимальном уровне графики, а гоночная аркада Wreckfest работает в стабильных 60 FPS в разрешении 2796х1290 пикселей. Некоторые проблемы у гаджета возникли в XCOM 2 и ремастере GTA: San Andreas, где частота кадров изредка проседала ниже 30.

В тестировании не участвовал традиционный мастодонт Genshin Impact, однако в его случае сами разработчики советуют не выставлять максимальные настройки графики во избежание перегрева устройства.