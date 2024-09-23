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Банк России выпустил памятные монеты в честь 50-летия «Ёжика в тумане»

Банк России выпустил памятные монеты в честь 50-летия «Ёжика в тумане»
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Банк России выпустил в обращение сразу три памятные монеты в стиле «Ёжик в тумане». Об этом регулятор объявил на своём официальном сайте, представив в том числе YouTube-ролик.

Видео доступно на YouTube-канале «Банк России». Права на видео принадлежат «Банку России».

Всего в оборот было выпущены три монеты: серебряная монета номиналом три рубля, 25-рублёвая монета из стали с никелевым покрытием и 25-рублёвая монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. У каждой из них на оборотной стороне изображён главный герой мультфильма Ёжик.

Выпуск трёх памятных монет приурочен к 50-летию оригинального мультфильма «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна, которое состоится 23 октября. За этот срок картина получила множество наград, включая призы за лучший короткометражный мультфильм на различных кинофестивалях.

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