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Российская 9Pandas представила временный состав с Solo по «Доте»

Российская 9Pandas представила временный состав с Solo по «Доте»
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Российский киберспортивный клуб 9Pandas анонсировал обновлённый ростер по Dota 2. Информация появилась на странице организации в социальной сети.

Из старого состава в команде остались Михаил Yuta` Блинов и Олег sayuw Каленбет. Кроме этого, в активный ростер «панд» из инактива вернулся 34-летний Алексей Solo Березин. Также к составу в роли игроков замены на квалификации к турниру DreamLeague Season 24 присоединились Даниил erase Иванов и Максим pjoN Нетребский.

Состав 9Pandas по Dota 2:

  • Михаил Yuta` Блинов;
  • Даниил erase Иванов (замена);
  • Максим pjoN Нетребский (замена);
  • Олег sayuw Каленбет;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Прошедший сезон должен был стать последним для Соло как игрока, однако, видимо, российский киберспортсмен отказался от своих слов.

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