Российская 9Pandas представила временный состав с Solo по «Доте»

Российский киберспортивный клуб 9Pandas анонсировал обновлённый ростер по Dota 2. Информация появилась на странице организации в социальной сети.

Из старого состава в команде остались Михаил Yuta` Блинов и Олег sayuw Каленбет. Кроме этого, в активный ростер «панд» из инактива вернулся 34-летний Алексей Solo Березин. Также к составу в роли игроков замены на квалификации к турниру DreamLeague Season 24 присоединились Даниил erase Иванов и Максим pjoN Нетребский.

Состав 9Pandas по Dota 2:

Михаил Yuta` Блинов;

Даниил erase Иванов (замена);

Максим pjoN Нетребский (замена);

Олег sayuw Каленбет;

Алексей Solo Березин;

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Прошедший сезон должен был стать последним для Соло как игрока, однако, видимо, российский киберспортсмен отказался от своих слов.