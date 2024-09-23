Российская 9Pandas представила временный состав с Solo по «Доте»
Российский киберспортивный клуб 9Pandas анонсировал обновлённый ростер по Dota 2. Информация появилась на странице организации в социальной сети.
Из старого состава в команде остались Михаил Yuta` Блинов и Олег sayuw Каленбет. Кроме этого, в активный ростер «панд» из инактива вернулся 34-летний Алексей Solo Березин. Также к составу в роли игроков замены на квалификации к турниру DreamLeague Season 24 присоединились Даниил erase Иванов и Максим pjoN Нетребский.
Состав 9Pandas по Dota 2:
- Михаил Yuta` Блинов;
- Даниил erase Иванов (замена);
- Максим pjoN Нетребский (замена);
- Олег sayuw Каленбет;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Прошедший сезон должен был стать последним для Соло как игрока, однако, видимо, российский киберспортсмен отказался от своих слов.
Материалы по теме
Комментарии