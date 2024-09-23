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Вышла серия мультфильма «Простоквашино» с музыкантом Niletto

Вышла серия мультфильма «Простоквашино» с музыкантом Niletto
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23 сентября в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале «Мультиландия» стартовал шестой сезон мультсериала «Простоквашино». В дебютном эпизоде под названием «Подход» в проекте появился музыкант Данил Niletto Прытков.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет эпизода посвящён Дяде Фёдору, который готовится к пересдаче нормативов по физкультуре. Чтобы точно сдать экзамены, мальчик обращается за помощью к своим друзьям: Матроскину и Шарику. Внезапно Шарик вспоминает, что в этом герою сможет помочь его любимый музыкант — Нилетто.

Ранее в перезапущенном анимационном проекте побывали и другие популярные артисты, включая комика Гарика Харламова и певца Сергея Жукова.

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