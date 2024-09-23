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Появились новые кадры из сериала «Дюна: Пророчество» по вселенной Дени Вильнёва

Появились новые кадры из сериала «Дюна: Пророчество» по вселенной Дени Вильнёва
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Кинокомпания Warner Bros. и портал Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из сериала «Дюна: Пророчество». Приквел блокбастера Дени Вильнёва стартует в ноябре, точная дата станет известна позже.

На новых кадрах можно увидеть главных героев шоу: императора Коррино, мастера мечей Кирана Атрейдеса, а также членов семейства Харконнен. Персонажей в сериале сыграли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг и другие актёры.

Новые кадры из сериала «Дюны: Пророчество»

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Действия «Дюны: Пророчество» происходят за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и рассказывают о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

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