Появились новые кадры из сериала «Дюна: Пророчество» по вселенной Дени Вильнёва

Кинокомпания Warner Bros. и портал Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из сериала «Дюна: Пророчество». Приквел блокбастера Дени Вильнёва стартует в ноябре, точная дата станет известна позже.

На новых кадрах можно увидеть главных героев шоу: императора Коррино, мастера мечей Кирана Атрейдеса, а также членов семейства Харконнен. Персонажей в сериале сыграли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг и другие актёры.

Новые кадры из сериала «Дюны: Пророчество»

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Действия «Дюны: Пророчество» происходят за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и рассказывают о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.