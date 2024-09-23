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Google повысит стоимость подписки YouTube Premium во многих странах

Google повысит стоимость подписки YouTube Premium во многих странах
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Разработчики YouTube начали повышать цены на подписку Premium в разных странах. Подписчикам сервиса начало приходить уведомление о повышении стоимости сервиса уже 7 ноября. В целом подорожание составит от 10% до 20%, однако в некоторых государствах рост составит вплоть до 40%.

Ситуация затронет более 15 стран, включая Ирландию, Нидерланды, Италию, Бельгию, Швейцарию, Сингапур, Саудовскую Аравию и Таиланд. В письме к пользователям разработчики заявили, что повышение цен необходимо для предоставления качественного сервиса и поддержки создателей контента. В России работа подписки официально приостановлена, поэтому цена в стране технически осталась прежней.

YouTube Premium — платная подписка на сервис YouTube, предоставляющая просмотр видео без рекламы, фоновое воспроизведение на мобильных устройствах или офлайн-воспроизведение роликов с предварительной загрузкой. Google постоянно экспериментирует с Premium и добавляет новые функции в подписку.

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