Google повысит стоимость подписки YouTube Premium во многих странах

Разработчики YouTube начали повышать цены на подписку Premium в разных странах. Подписчикам сервиса начало приходить уведомление о повышении стоимости сервиса уже 7 ноября. В целом подорожание составит от 10% до 20%, однако в некоторых государствах рост составит вплоть до 40%.

Ситуация затронет более 15 стран, включая Ирландию, Нидерланды, Италию, Бельгию, Швейцарию, Сингапур, Саудовскую Аравию и Таиланд. В письме к пользователям разработчики заявили, что повышение цен необходимо для предоставления качественного сервиса и поддержки создателей контента. В России работа подписки официально приостановлена, поэтому цена в стране технически осталась прежней.

YouTube Premium — платная подписка на сервис YouTube, предоставляющая просмотр видео без рекламы, фоновое воспроизведение на мобильных устройствах или офлайн-воспроизведение роликов с предварительной загрузкой. Google постоянно экспериментирует с Premium и добавляет новые функции в подписку.