Создатель «Ёжика в тумане» обвинил Банк России в воровстве из-за выпуска монет с ёжиком

23 сентября Банк России объявил о выпуске сразу трёх памятных монет в стиле «Ёжик в тумане». Событие приурочили к 50-летию оригинального мультфильма «Ёжик в тумане», которое состоится 23 октября.

Спустя несколько часов постановщик картины Юрий Норштейн поделился своими впечатлениями от анонса. В интервью изданию «Подъём» режиссёр обвинил создателей инициативы в воровстве — по его словам, к нему и его жене-художнику даже никто не обращался и ничего не согласовывал.

Если в краткой форме — воровство. Моя жена Франческа Ярбусова — художник всех моих фильмов. Мы с ней сделали пять фильмов. Она по сию пору живёт и работает в полном сознании ума и таланта. Они даже у неё не спрашивали. Да и как они могут спрашивать, когда у них в Англии какой-то хрен с горы рисует, вернее, срисовывает у Франчески, то есть занимается плагиатом.

В Банке России не комментировали слова 83-летнего автора.